Statua del Bacio a Santa Marinella, deciso il punto di posizionamento al porticciolo • Terzo Binario News

L’attesa è quasi finita per la Statua del Bacio a Santa Marinella. La prossima settimana la suggestiva scultura sarà finalmente posizionata e, in previsione di questo atteso evento, si è tenuto un sopralluogo cruciale con le autorità e i protagonisti dell’iniziativa per definire gli ultimi dettagli della sua collocazione.

Il sopralluogo ha visto la partecipazione del Sindaco, dell’avvocato D’Amelio, titolare della Porto Romano, del presidente del Consiglio Comunale Minghella del comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella della Capitaneria di Porto e del consigliere Alessio Rosa.

Tutti i presenti hanno concordato sulla posizione definitiva: la statua sarà collocata all’interno del porto, in un’area delimitata nei pressi della darsena dei pescatori.

Il Sindaco ha espresso il suo grande entusiasmò per l’imminente arrivo: “Ce l’abbiamo fatta! Gli sponsor sono con noi e questo ci riempie di gioia e fiducia. Siamo convinti che che sarà un successo straordinario, soprattutto per il turismo giovane a caccia di selfie e di esperienze indimenticabili.

Tidei ha poi aggiunto: “Abbiamo lavorato per trovare la collocazione ideale. La Statua del Bacio verrà posta in maniera tale che chiunque si fotografi avrà, come sfondo, il magnifico e storico Castello Odescalchi. Sarà uno scenario perfetto, iconico e immediatamente riconoscibile, un vero e proprio biglietto da visita per Santa Marinella.”

Il consigliere Rosa e il presidente Minghella hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il rilancio turistico, mentre il Comandante della porta di Capitaneria di Porto ha garantito il supporto per la sicurezza dell’area.

La scelta di questa posizione strategica mira a massimizzare l’impatto visivo e mediatico della statua. L’unione tra il significato romantico della scultura e la magnificenza del Castello Odescalchi promette di creare uno degli angoli più fotografati della costa laziale, incentivando la condivisione sui social media e rafforzando la visibilità di Santa Marinella come meta attraente e moderna. La Statua del Bacio è destinata a diventare un nuovo simbolo della città, un luogo dove immortalare momenti speciali e un volano per l’economia locale.