Dieci giorni di vela e mare presso l'associazione nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

“Dieci giorni di Vela e di Mare presso l’Associazione nautica Campo di Mare asd.

Inizio dalla 57.esima stagione estiva impegnativo ma ricco di soddisfazioni per l’Associazione nautica Campo di Mare asd 1969.

Il 2 giugno si è tenuto il Vela Day, manifestazione nazionale della Federazione Vela che ha coinvolto tutti i Circoli velici italiani; tradizionalmente non poteva mancare l’Associazione nautica Campo di Mare asd.

Molti ragazzi, ragazze e qualche adulto hanno avuto libero accesso alla Sede nautica e, alcuni già esperti ed alcuni del tutto a digiuno, hanno potuto provare, con l’assistenza degli istruttori FIV, le imbarcazioni della Scuola Vela e l’ebrezza del vento e del mare che la navigazione in barca a vela riesce a dare.

Il tempo di disarmare le imbarcazioni e mettere in ordine le attrezzature che il 5 giugno ben 96 studenti dell’Istituto comprensivo Marina di Cerveteri sono scesi dai pulmini ed hanno gioiosamente invaso la Sede nautica per la giornata conclusiva del Progetto “Vela-Scuola”, un Progetto patrocinato dalla Federazione Vela e dal Ministero dell’Istruzione che ha come principale obiettivo lo sviluppo di una “cultura nautica” tra gli alunni delle Scuole, attraverso quattro fasi: La scoperta e la ricerca, attraverso le materie scolastiche, della cultura sportivo-marinara; l’instaurazione di corretti modelli di vita sportiva; lo sviluppo di una sana coscienza ambientale; l’acquisizione di conoscenze e di abilità, che costituiranno la base di future professionalità. Il Progetto è gratuitamente erogato dall’Associazione nautica Campo di Mare da ben 15 anni, con lezioni in aula durante i mesi scolastici ed una giornata conclusiva che ha permesso ai ragazzi, e tra gli applausi degli stessi alle loro insegnanti, di provare le emozioni di una uscita in barca e di mettere in pratica le nozioni apprese in aula. Una vera festa, alla quale si sono uniti il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini. Il 12 giugno altro pulmino ed altri bambini, questa volta più piccoli, della Scuola d’Infanzia Cesare Nobili di Roma, ospitati per il secondo anno per trascorrere una giornata al mare, anche con prove adeguatamente assistite di tavola SUP; anche questa una festa per bambini e insegnanti!

E segnaliamo, anche per diffonderla, l’iniziativa sociale “Un posto al Sole – Caffè Africa” patrocinata dalle Capitanerie di Porto ed alla quale l’Associazione Nautica ha aderito mettendo a disposizione gratuitamente alcune strutture in favore di persone meno fortunate. Ed ora al via i corsi proposti nell’ambito delle “Scuole di Sport” (info/iscrizioni al 327.9796924):