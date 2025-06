Stasera il fascino di "Aquæ Tauri al tramonto" • Terzo Binario News

Si chiama “Aquæ Tauri al tramonto” l’evento in programma nel giorno sabato 21 giugno 2025 dalle 19.00 alle 21.30 nel solstizio d’estate, il giorno più luminoso dell’anno, a ricordare quanto bella, benefica e potente sia la luce della cultura.

La nuova apertura straordinaria dello splendido sito archeologico è organizzata dal Gruppo Fai di Civitavecchia coordinata da Daniele Di Giulio con visite guidate gratuite del bellissimo sito archeologico ubicato nell’area dell’impianto termale della Ficoncella.

Il Gruppo FAI di Civitavecchia ha predisposto l’apertura del sito di Aquae Tauri che nel tempo è stato oggetto del restauro della vasca, della realizzazione di un percorso agevolato per persone disabili con relative passerelle e piattaforme di sosta e installazione di luci.

L’ intervento, cofinanziato dal FAI (riconosciuto Luogo del Cuore nel 2018) e dal comune di Civitavecchia, è stato inaugurato il 31 maggio 2024 e la visita di sabato prossimo vuole iniziare una promozione della conoscenza di una delle aree archeologiche di maggiore interesse di Civitavecchia anche in relazione agli studi e agli scavi universitari che in pochi anni hanno evidenziato una situazione insediativa complessa e di lunga durata, frequentata per almeno otto secoli, successivamente oggetto di intense attività estrattive di travertino fino agli inizi del XX secolo.

Come si ricorderà infatti Aquae Tauri è stato è oggetto dal 2017 prima di attenzione di due associazioni, la Società Storica Civitavecchiese, i cui i volontari l’hanno portata alla luce nel tempo e alla conoscenza pubblica, e il Fondo Ambiente Italiano, che da un anno gestisce le aperture e che sarà a disposizione proprio sabato 21 Giugno 2025 con i suoi volontari per accompagnare i visitatori alla scoperta di uno dei tesori dell’archeologia civitavecchiese, e poi degli studi e degli scavi di due università, la Alma Mater Studiorum di Bologna e la Sapienza di Roma che hanno prodotto una serie di pubblicazioni e convegni sul tema.

Per visitare Aquae Tauri non sarà necessaria alcuna prenotazione perché bisogna solo recarsi presso l’ingresso delle Terme della Ficoncella (via della Ficoncella s.n.c.) e seguire l’apposita indicazione. All’ingresso del sito verranno formati i vari gruppi (massimo 15 persone) per iniziare la visita che avrà una durata di circa 45 minuti con l’ultima che inizierà alle 20.15.