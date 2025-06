Nuoto Master, Michela D'Amico rivince la Cetara-Vietri da quasi 3 km • Terzo Binario News

Qualunque gara in qualunque condizione vede sempre lei con la corona di regina del nuoto di fondo master. È Michela D’Amico, che stavolta si è tuffata nella bellissima cornice cilentana della gara con partenza da Cetara e arrivo a Vietri sul Mare per una distanza di 2.800 metri. Quella di quest’anno è stata la 24esima edizione della gara, organizzata dalla Peppe Lamberti Nuoto Club in onore del grandissimo atleta salernitano. E qui l’ondina della Nuotatori Civitavecchiesi ha sbaraglia le avversarie giungendo al traguardo come prima donna master e quarta assoluta appena dietro tre nuotatrici agoniste.

«È stata una gara tanto difficile quanto suggestiva – il commento del tecnico Marcello Jacopucci, che la segue da tantissimi anni – per via delle acque agitate e scure che non permettevano visibilità e quindi nessun punto di riferimento. A questo vanno aggiunte le boe lontane e in alcuni tratti persino nascoste dalle innumerevoli imbarcazioni che in quel momento si trovavano vicino al campo di gara. Nonostante tutto ciò, Michela è ormai avvezza a questa traversata avendola già vinta in altre occasioni e seppur dovendo correggere la traiettoria immaginata nel pre-gara, non ha perso posizioni anzi riuscendo a chiudere con un risultato eccellente nella graduatoria assoluta».

I primi complimenti all’intramontabile nuotatrice di fondo nostrana le giungono dalla sua presidente della Nuotatori Civitavecchiesi Federica Feoli e dal dirigente Simone Feoli che anche se ormai sono abituati a questo tipo di prestazioni. Questo perché la D’Amico viene da una stagione 2024 di quelle memorabili, sia in acque libere che in vasca. A Piombino, nel settembre scorso, sulla stessa distanza del 2,8 km, è stata capace di imporre un passo insostenibile tanto da conquistare il titolo di campionessa italiana Master Open Water. Questa livornese è stata l’ennesima medaglia del 2024 dopo il Regionale vinto in vasca a febbraio e l’Open Water di giugno, oltre all’Italiano in vasca di luglio e tutto ciò in campo nazionale perché la D’Amico ha fatto en-plein anche con i titoli internazionali vincendo l’Europeo Open Water a Belgrado di luglio, e soprattutto il Mondiale Open Water di Doha di marzo, dove ha conquistato anche un argento ed un bronzo in vasca.