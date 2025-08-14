Stasera a Tolfa in scena "Senza Fiato - L'Europa che balla" • Terzo Binario News

Stasera la Villa Comunale di Tolfa torna ad illuminarsi. Dalle 21 infatti all’anfiteatro va in scena “Senza Fiato – L’Europa che balla”, lo spettacolo di Enrico Maria Falconi che racconta, tra danza, canto e teatro, la nascita dell’Unione Europea dagli anni ’20 a oggi.

Sul palco: Sacha Pilara, Nico Lipparelli, Matteo Tusculano, Luca Mignanti, Bianca Curci, Martina Crescentini, Flavia Pennesi, Filippo Granati, Davide Maccarini, Alessandro Pidalà, Re Davide il Magnanimo, Shary Maria De Paolis, Emma De Paoli, Francesco Guidoni, Beatrice De Vittoris.

Coreografie di Nico Lipparelli (con Luca Bartolozzi e Beatrice De Vittoris), scene di Luca Garramone, costumi di Simone Luciani, luci di Luca Bertolo. Organizzazione Fabiana De Angelis, social media Monica Falconi, collaborazione artistica Nicoletta Lucchetti, amministrazione Attilio Monti, ufficio stampa Andrea Benedetti Michelangeli.

Il sindaco Stefania Bentivoglio e l’assessore allo spettacolo Alessandro Tagliani invitano cittadini e turisti a partecipare a questa serata che celebra l’arte come ponte tra i popoli e la memoria come strumento di unità.

Biglietto: 5€. Info e prenotazioni: +39 328 1224154. Si possono acquistare al centro La Rocca aps nell’atrio del palazzo comunale.