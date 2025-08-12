A Tolfa settimana dedicata al cavallo tra Torneo dei Butteri regionale e Drappo dei Comuni • Terzo Binario News

Per la XVI edizione della corsa di mezzosangue al fantino di domenica, si parte stasera con la cena di gala in piazza nuova, domani alla villa comunale il concorso per eleggere le miss 2025. A Ferragosto alla Nocchia la sfida tra le squadre dei cowboy laziali

di Cristiana Vallarino

A Tolfa è iniziata la settimana del cavallo. Da stasera fino a domenica, infatti, il paese collinare vivrà due delle tradizioni legate alla cultura equestre che più lo caratterizzano da moltissimo tempo.

Si comincia stasera con la consueta Cena di Gala del Drappo dei Comuni, giunto alla sua XVI Edizione. La piazza Vittorio Veneto sarà trasformata in un enorme sala di ristorante, con tavoli apparecchiati su cui sarà servito un menù preparato nella cucina allestita nell’atrio della villa comunale. Qui si affiancheranno ai fornelli le brigate di diversi ristoranti tolfetani. Durante la serata ci sarà la presentazione del Drappo 2025, l’abbinamento tra cavalli e comuni, la presentazione del Drappo dei Rioni e delle Squadre Rionali. Alla cena partecipano anche i rappresentanti delle amministrazioni dei comuni in gara.

L’anfiteatro della villa comunale domani, mercoledì, alle 21, ospiterà Miss Drappo 2025. Dodici belle ragazze indosseranno le fasce dei 12 comuni in gara. Ovvero: Allumiere, Blera, Campagnano Romano, Canale Monterano, Civitavecchia, Formello, Oriolo Romano, Ladispoli, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Vejano. Al termine della serata i giudici assegneranno la fascia di Miss Drappo mentre un gruppo di spettatori sceglierà Miss Giuria Popolare. Le ragazza scenderanno dalla scalinata prima coi loro vestiti casual, arricchiti dalle borse Catane. Poi indosseranno capi della Boutique Glamour di Roberta Marazzi, infine abiti da sposa vintage, offerti da signore tolfetane e non solo. Le uscite delle concorrenti saranno alternate da numeri di canto, danza, recitazione e musica classica, grazie alla presenza di ospiti davvero originali, provenienti dal comprensorio. La serata è a cura del Comune e della Fidapa di Tolfa, col supporto della Pro Loco e del Centro La Rocca APS, presenta Cristiana Boriosi. Durante la manifestazione la Fidapa assegnerà tre premi ad altrettante studentesse di terza media uscite col massimo dei voti.

La giornata di Ferragosto le emozioni si vivranno al Polo Fieristico “La Nocchia”, sulla strada Santa Severa-Tolfa, per la 55esima Edizione del Torneo dei Butteri Regionale.

Domenica 17 la giornata inizia con il VII Drappo dei Rioni, ovvero la corsa dei cavalli con presa degli anelli, che alle10.30 vede sfidarsi i sette rioni di Tolfa. Nel pomeriggio alle 15,30 la sfilata delle autorità, sia locali che dei comuni in gara, e infine il XVI DRAPPO dei COMUNI alle 16 vedrà l’inizio delle batterie, nella storica corsa di cavalli mezzosangue al fantino in salita da Piazza Nuova lungo il viale d’Italia.Qui sarà allestita la pista in terra, lunga circa 500 metri con arrivo dopo la curva “delle suore”, con la caratteristica partenza “a traina”. La manifestazione nacque nel 2008 da una idea dell’Assessore alla cultura Stefano Carducci. La scorsa edizione fu vinta da Canale Monterano con il fantino Mario Mocci di Tolfa in sella alla cavalla Bosea da Clodia.

“l legame con il cavallo nel nostro territorio è testimoniato dai tempi degli Etruschi – il commento della sindaca Stefania Bentivoglio – ed è un legame che non è mai venuto meno. Un legame profondamente identitario eppur molto sentito. La settimana che sta per avere inizio quest’oggi riprende quello che era il mese del buttero degli anni 70/80 quando gli eventi si succedevano in maniera dinamica. Vale la pena ricordare che, a differenza del passato, la realizzazione di tali eventi ha, ormai, una gestione e un impianto strutturale completamente rinnovati e complessi che vedono mettere in campo tantissime risorse ma che comunque, trova attesa e partecipazione. Auguriamo a tutti i partecipanti agli eventi freschezza e sana competitività”.

“Come presidente di un direttivo Pro Loco eletto da poco – dice Giuseppina Esposito – sono orgogliosa di aver dovuto gestire questa settimana così ricca di eventi legati al cavallo. Certo si tratta di giorni davvero impegnativi, ma ce la stiamo cavando alla grande, grazie alla collaborazione sia di Elisabetta Marini e Maria Chiara Testa componenti speciali del direttivo, che dei soci Pro Loco e di tanti altri cittadini che si prestano ad aiutarci nelle mille cose da fare.

E quest’anno abbiamo avuto una enorme partecipazione di scuderie e comuni, arrivando da 8 a 12, quattro più degli ultimi anni. La gara del 17 si preannuncia davvero emozionante.

Così come sarà molto più appassionante il “Torneo dei Butteri Regionale” di Ferragosto con 21 squadre 63 da 3 cavalieri, 3 squadre di più dall’altro anno”.

Gli appuntamenti del Drappo porteranno in paese molti visitatori e quindi è utile ricordare di fare attenzione alle modifiche alla viabilità. Oggi, per la cena che occuperà la piazza vittorio Veneto, si mantiene il doppio senso di marcia su via Cesare Battisti. Il giorno 16 verrà realizzata la transennatura doppia sul Viale d’Italia, ma il traffico continuerà normalmente. La notte tra il 16 e il 17 si procederà all’interramento della pista come da disposizioni e verrà dunque istituito il doppio senso di circolazione sulla piazza Vittorio Veneto. Nonostante le chiusure resteranno a disposizione parecchi parcheggi blu, ricordarsi però che in estate sono a pagamento fino alle 23.