Star e Rambo, due tesori che meritano famiglie che li portno a casa con affetto • Terzo Binario News

STAR bellissima tipo collie di taglia medio/grande nata 1.8.2018. STAR é stata accalappiata con RINGO a Cerro al Lambro il 17.8.2025.

E’ molto affettuosa ed equilibrata, ottima per famiglie con bambini, abituata in appartamento.

STAR E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00





Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

RAMBO️MASCHIO DI 15 ANNI, TAGLIA CONTENUTA

REGGIO EMILIA

SUPER ADOZIONE DEL CUORE!

Adozione del cuore per questo nonnino di 15 anni! Il suo nome è Rambo, se credete non gli si addica vi sbagliate! Rambo è un vero guerriero nei panni di un vecchietto.

È finito in un freddo box isolato due anni fa quando il suo padrone è deceduto, solo grazie ad alcuni scrupolosi cittadini è stato recuperato ed ora si trova in rifugio.

Rambo è dolcissimo e molto buono, solo inizialmente un po’ distaccato, ma poi si lascia andare velocemente a gesti di affetto, bravissimo al guinzaglio, adora passeggiare, bravo con gli altri cani.



Per info 348 1013553