Star e Rambo, due tesori che meritano famiglie che li portno a casa con affetto • Terzo Binario News

Star e Rambo, due tesori che meritano famiglie che li portno a casa con affetto

Ago 31, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

STAR  bellissima  tipo collie  di taglia medio/grande nata 1.8.2018. STAR  é stata accalappiata con RINGO  a Cerro al Lambro il 17.8.2025. 

E’ molto affettuosa ed equilibrata, ottima per famiglie con bambini, abituata in appartamento.

STAR   E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerla, previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159

RAMBO️MASCHIO DI 15 ANNI, TAGLIA CONTENUTA
REGGIO EMILIA

SUPER ADOZIONE DEL CUORE!

Adozione del cuore per questo nonnino di 15 anni! Il suo nome è Rambo, se credete non gli si addica vi sbagliate!                      Rambo è un vero guerriero nei panni di un vecchietto.

È finito in un freddo box isolato due anni fa quando il suo padrone è deceduto, solo grazie ad alcuni scrupolosi cittadini è                                stato recuperato ed ora si trova in rifugio.
Rambo è dolcissimo e molto buono, solo inizialmente un po’ distaccato, ma poi si lascia andare velocemente a gesti di affetto,                    bravissimo al guinzaglio, adora passeggiare, bravo con gli altri cani.

Per info 348 1013553