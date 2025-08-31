Star e Rambo, due tesori che meritano famiglie che li portno a casa con affetto • Terzo Binario News

STAR bellissima tipo collie di taglia medio/grande nata 1.8.2018. STAR é stata accalappiata con RINGO a Cerro al Lambro il 17.8.2025.
E’ molto affettuosa ed equilibrata, ottima per famiglie con bambini, abituata in appartamento.
STAR E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
RAMBO️MASCHIO DI 15 ANNI, TAGLIA CONTENUTA
REGGIO EMILIA
SUPER ADOZIONE DEL CUORE!
Adozione del cuore per questo nonnino di 15 anni! Il suo nome è Rambo, se credete non gli si addica vi sbagliate! Rambo è un vero guerriero nei panni di un vecchietto.
È finito in un freddo box isolato due anni fa quando il suo padrone è deceduto, solo grazie ad alcuni scrupolosi cittadini è stato recuperato ed ora si trova in rifugio.
Rambo è dolcissimo e molto buono, solo inizialmente un po’ distaccato, ma poi si lascia andare velocemente a gesti di affetto, bravissimo al guinzaglio, adora passeggiare, bravo con gli altri cani.
Per info 348 1013553