Micio Leo e collie Ringo cercano entrambi famiglie che li amino • Terzo Binario News

Firenze agosto 2025
Leo cerca casa, la sua padrona è morta improvvisamente!
Ha 8 anni, sterilizzato, in regola con i vaccini, molto dolce e giocherellone …….chiamare
Lisa 3287334481
RINGO bellissimo tipo collie di taglia medio/grande nato 1.8.2017.
RINGO é stato accalappiato con la compagna STAR a Cerro al Lambro il 17.8.2025.
E’ molto affettuoso ed equilibrato, ottimo per famiglie con bambini, abituato in appartamento.RINGO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159