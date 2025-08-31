Micio Leo e collie Ringo cercano entrambi famiglie che li amino • Terzo Binario News

Firenze agosto 2025

Leo cerca casa, la sua padrona è morta improvvisamente!

Ha 8 anni, sterilizzato, in regola con i vaccini, molto dolce e giocherellone …….chiamare

Lisa 3287334481

RINGO bellissimo tipo collie di taglia medio/grande nato 1.8.2017.

RINGO é stato accalappiato con la compagna STAR a Cerro al Lambro il 17.8.2025.

E’ molto affettuoso ed equilibrato, ottimo per famiglie con bambini, abituato in appartamento.RINGO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



