Micio Leo e collie Ringo cercano entrambi famiglie che li amino • Terzo Binario News

Micio Leo e collie Ringo cercano entrambi famiglie che li amino

Ago 31, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Firenze agosto 2025
Leo cerca casa, la sua padrona è morta improvvisamente!
Ha 8 anni, sterilizzato, in regola con i vaccini, molto dolce e giocherellone …….chiamare
Lisa 3287334481

RINGO  bellissimo  tipo collie  di taglia medio/grande nato  1.8.2017. 

RINGO é stato accalappiato con la compagna STAR a Cerro al Lambro il 17.8.2025. 

E’ molto affettuoso ed equilibrato, ottimo per famiglie con bambini, abituato in appartamento.RINGO   E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della
 
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159