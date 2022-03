Questa notte poco prima dell’una circa, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale in via Buonarroti incrocio con via Santa Fermina.

Due autovetture di media cilindrata hanno impattato violentemente tra loro.

Arrivati sul posto gli uomini della Bonifazi hanno assicurato alle cure del personale sanitario del 118 gli occupanti delle auto e relativa messa in sicurezza dell’area.