Stangata del giudice sportivo dopo la rissa tra Borgo San Martino e Soratte • Terzo Binario News

È finalmente arrivato dopo tanta attesa il comunicato del Giudice Sportivo relativamente il campionato di Prima Categoria. Attesa perché dopo la maxi-rissa finale di domenica scorsa al Campo Enrico Galli tra Nuovo Borgo San Martino e Soratte, conclusasi per la cronaca con il risultato di 1 a 2 con rete della vittoria ospite giunta proprio sul triplice fischio finale, in molti volevano sapere cosa avesse riportato poi l’arbitro e quale sarebbe stato il responso del Giudice Sportivo.

Mano pesante del Giudice Sportivo, che rifila 5 turni di stop ad Alessio Falco del Borgo San Martino, e 2 turni a Emanuele Calabresi e Andrea Locci sempre del Borgo San Martino.

Sempre per il Borgo San Martino, un turno di squalifica per Yuri Tamburrino, espulso però nei 90 minuti di gioco. Tris di squalifiche anche in casa Soratte: Jacopo Gasperini, Alessandro Gattarelli e Daniel Loreti si prendono due giornate a testa.

Amareggiato il Mister del Nuovo Borgo San Martino Andrea Gabrielli, che ha dichiarato: “Tra le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo ciò che non capisco davvero sono i 5 turni al nostro calciatore Alessio Falco, che tra l’altro già era stato sostituito. Confermo che pur trovandosi negli spogliatoi è poi riuscito una volta scoppiato il parapiglia, ma il nostro calciatore non ha fatto ciò che è stato riportato”.

