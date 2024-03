L'under 19 del Cerveteri targata Simone Sale vicina a un traguardo storico • Terzo Binario News

Il Cerveteri targato Under 19, primo della classe, a cinque punti dalle inseguitrici, marcia verso la prossima sfida con moderato entusiasmo e molta attenzione.

” Ci vuole molta concentrazione, è un momento per noi in cui serve tanta testa – ha ribadito Sale – .Ai miei ragazzi ripeto che dobbiamo essere concentrati e molto prudenti. Non dobbiamo snobbare gli avversari, a partire dalla prossima sfida casalinga contro il Sabazia. Cinque punti di vantaggio dalla seconda e sei dalla terza non sono molti, ma ci permettono di gestire un vantaggio con la massima tranquillità. Sono certo che i ragazzi non si distrarranno, anche se le gare che ci attendono non sono tutte facili” .

Il tecnico Simone Sale vuole realizzare un sogno, regalare a Cerveteri una categoria che non mai conquistato nella sua storia di settore giovanile.