Stalking all'ex convivente e poi resiste ai poliziotti: arrestato a Ladispoli • Terzo Binario News

Sanzione a un locale per aver venduto alcolici a un minorenne

A Ladispoli gli agenti del commissariato locale hanno arrestato un italiano per resistenza a Pubblico Ufficiale e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e lo hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Insieme poi agli agenti della Polizia Locale Ladispoli e Cerveteri, i poliziotti del commissariato Ladispoli hanno controllato 85 persone, di cui 33 straniere e 25 con precedenti, e 5 esercizi commerciali, di cui uno è stato contravvenzionato per somministrazione di bevande alcoliche ad un minorenne.