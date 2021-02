Stadio Roma, "ennesima opera incompiuta dalla giunta Raggi" - Terzo Binario News

“L’annuncio sull’addio allo stadio della Roma nel quartiere di Tor di Valle, si rivela oggi come l’ennesima opera incompiuta da parte della “giunta Raggi – D’Innocenti” nel IX Municipio”. Così Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio di Roma Capitale.

“Si allunga l’elenco di opere incompiute, dopo l’immobilismo sui filobus della Laurentina, i Palazzi di Beirut, il Velodromo, l’acquario che affaccia sul laghetto dell’Eur. E altri annunci che non hanno portato assolutamente a nulla. Tra questi il totale fallimento sugli impianti sportivi, a cominciare dalla Città del Rugby.”

Stadio della Roma: il flop

“Non è andato in porto nessun progetto di rilancio o investimento verso il IX Municipio, con una diga del Movimento 5 Stelle che al governo di Città e questa realtà municipale ha penalizzato in tutti i modi la crescita e il lavoro su questo quadrante capitolino. Dopo la pandemia, ricorderemo l’Amministrazione del M5S come la “pandemia politica” dell’incapacità e dei fallimenti. Al Municipio Roma Eur guardiamo avanti e al futuro con ottimismo”.

Progetti per il Municipio IX

“Questo territorio può ripartire solo con un piano concreto e reale di infrastrutture, manutenzione delle strade, potenziamento dei trasporti pubblici, riavvio delle licenze a costruire dei progetti previsti, riapertura dei cantieri locali. Per potenziare e mettere in sicurezza le vie consolari, rigenerando il patrimonio artistico, storico e museale presente all’Eur. Ripartire e riavviare una nuova stagione di opere: ripartire dal Municipio Eur è importante per il rilancio della Capitale”.