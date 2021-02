Spostamento tra regioni vietati fino al 27 marzo - Terzo Binario News

Prorogato per ulteriori 30 giorni il libero spostamento tra regioni. E’ quanto è stato deciso dal consiglio dei ministri del 22 febbraio, il primo sul tema della pandemia del nuovo Governo Draghi. Non si potrà varcare il confine di regione fino al prossimo 27 marzo.

La decisione è stata comunicata e concordata con le regioni che chiedono però al governo di tenere conto anche delle esigenze economiche del tessuto produttivo. Si chiede quindi l’inserimento dei ministri in ambito economico nella cabina di regia che sta gestendo la questione dello spostamento tra regioni e di altri divieti e chiusure che verranno prorogate.

L’ultimo Dpcm è in scadenza per il 5 marzo e Mario Draghi ha fatto sapere di voler comunicare in anticipo le nuove regole che saranno contenute nel nuovo decreto.

Ma le decisioni saranno frutto dei dati del continuo monitoraggio con i dati che di giorno in giorno vengono comunicati dal Ministero della Salute. Il contagio sembra essere pressoché costante anche se nel fine settimana il tasso di crescita è leggermente aumentato.

Con le attuali restrizioni, tra cui lo spostamento tra regioni, il contagio è stato contenuto anche se su livelli che non consentono il tracciamento preciso dei casi positivi.

Nel frattempo il Governo sta cercando una linea di discontinuità rispetto al passato sia sul piano sostanziale che comunicativo. Dal punto di vista comunicativo sarà solo un referente del Cts (Comitato tecnico scientifico) a ufficializzare le decisioni e le indicazioni. Una decisione che ha come obiettivo quello di non creare polveroni tra gli esperti che stanno lavorando sulla gestione della pandemia.

Resterebbe invece valido il discorso delle chiusure selettive, quindi non uniformi su tutto il territorio nazionale. Si istituiranno mini zone rosse su focolai locali, mentre per le colorazioni delle regioni i governatori chiedono una revisione dei parametri di calcolo.