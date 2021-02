Incidente in vicolo degli Orti Portuensi: sbanda e urta veicoli in sosta, morto 80enne - Terzo Binario News

Accertamenti in corso da parte della Polizia locale, l’anziano forse colto da malore

Incidente in vicolo degli Orti Portuensi. Intorno alle 8 di lunedì 22 febbraio un uomo italiano di 80 anni, mentre era alla guida di una Ford Fiesta, colto probabilmente da malore, ha sbandato e urtato alcuni veicoli in sosta.

Sul posto sopraggiunte pattuglie polizia locale XII Gruppo Monteverde per accertare la dinamica di quanto accaduto e il personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

c.b.