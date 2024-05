Sport in piazza a Cesano: una domenica con le associazioni del territorio • Terzo Binario News

L’appuntamento il 12 maggio

“Vi aspettiamo domenica 12 maggio a Piazza Antonio Basso a Cesano per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. “Domenica di sport in piazza”, è un’iniziativa che come Municipio XV con il Presidente Daniele Torquati abbiamo promosso insieme all’Associazione Sportiva Dilettantistica Double D, e costruito, come sempre accade nella nostra Comunità, con il contributo e il lavoro delle tante associazioni presenti sul territorio”. Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo.

“Il programma prenderà il via alle 8.30 con il ritrovo della corsa amatoriale organizzata da RomaECOmaratona per le bambine e i bambini dai 5 ai 14 anni. A seguire attività sportive per grandi e piccini a cura della Double D, calcio aperto a tutti con l’ASD Sporting Cesano in oratorio e balli di gruppo con la partecipazione anche del Centro Aps Over 55 di Cesano”.

“Ad accogliere e rifocillare i partecipanti con caffè e dolci fatti in casa ci saranno invece le ragazze e i ragazzi con disabilità della Cooperativa Cassiavass, che con il Centro di socializzazione “Il Casale” potranno mettere in pratica le abilità acquisite durante l’anno”.

“Grazie infine alla disponibilità della Parrocchia di San Giovanni Battista e al prezioso contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cesano di Roma che si occuperà dell’organizzazione e del coordinamento di una giornata caratterizzata da tante iniziative ma soprattutto dai valori che sport, volontariato e attività rivolte al sociale rappresentano al meglio”.