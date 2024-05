In quattro aggrediscono un 17enne: calci, pugni e una sassata in testa • Terzo Binario News

Calci, pugni e poi una sassata sulla nuca. Un 17enne è stato aggredito da quattro ragazzi (presumibilmente rom) nella stazione Basilica San Paolo (linea B della metro). L’episodio è avvenuto alle 14,30 di oggi, 7 maggio. Sulla vicenda indaga il commissariato Colombo.

Secondo quanto appreso, il 17enne – nelle vicinanze della metropolitana – ha avuto un battibecco (per motivi ancora da appurare) con due ragazzi all’altezza di viale Giustiniano Imperatore. Questi, a loro volta, hanno chiamato altri due giovani. A quel punto hanno rincorso il minore, che ha provato a cercare rifugio in direzione della banchina della metro.

Dopodiché il pestaggio: addirittura uno del branco ha preso una pietra e ha colpito in testa il ragazzo che successivamente, ferito, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio. Poi è stato riaffidato ai genitori. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di video sorveglianza, in modo tale da poter individuare elementi utili per poter risalire ai quattro.

c.b.