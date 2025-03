Sport For You 2 porta in alto Anguillara all'Insubria Cup 2025 • Terzo Binario News

L’ASD Sport For You 2 ha rappresentato Anguillara e il lago di Bracciano con orgoglio all’Insubria Cup 2025, torneo che ha ospitato 158 società sportive e 1060 atleti provenienti da tutta Italia, Francia, Spagna e San Marino.

Lorenzo Proietti ha conquistato un bronzo combattuto, mentre Emma Voinea è riuscita ad arrivare in finale dopo una grande prestazione. La società, affiliata alla Federazione Italiana Taekwondo e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, continua a crescere e a formare atleti competitivi.

Questa esperienza ha rafforzato la preparazione degli atleti in vista delle future competizioni nazionali e internazionali, confermando la qualità degli allenamenti svolti presso la società.