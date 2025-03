La Samurai Aprilia fa la kamikaze contro il Santa Marinella Basket: 35-70 • Terzo Binario News

La Samurai Basket Aprilia non riesce a vincere tra le mura amiche contro un Santa Marinella determinato e reattivo che porta a casa un risultato molto positivo.

La difesa delle santamarinellesi mette in difficoltà le padrone di casa che, pur tentando, non riescono ad esprimersi in fase offensiva al meglio.

Numerose le palle recuperate in fase difensiva che permettono ripartenze e attacchi rapidi, senza lasciare troppo spazio alle avversarie.

Dopo i giusti festeggiamenti, subito pronti alla prossima partita contro la Polisportiva EBR. Sarà questo turno infrasettimanale a concludere la fase di ritorno del primo girone prima della pausa e a far tirare le somme della prima parte della stagione.