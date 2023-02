Sport e solidarietà: successo a Civitavecchia per "A pesca di un sorriso" • Terzo Binario News

Oltre a sfidarsi con le canne dal molo 13-bis, i concorrenti hanno contribuito alla raccolta di generi alimentari per la Cri

«Oggi possiamo dire che i pescatori hanno fatto la differenza». Così il consigliere Pasquale Marino, tra gli organizzatori dell’Edizione 2023 di “A pesca con un sorriso”, ha commentato il successo della manifestazione.

Domenica scorsa 19 febbraio, infatti, al porto di Civitavecchia tre associazioni di pesca sportiva si sono date appuntamento per l’attesissimo evento, patrocinato dal sindaco Ernesto Tedesco, durante il quale oltre un centinaio di pescatori si sono sfidati non solo per una battuta di pesca ma anche per una grande azione di solidarietà: ogni partecipante, infatti, ha contribuito alla raccolta di generi alimentari a favore della locale sezione della Croce Rossa Italiana.

L’evento ha messo in risalto due situazioni che meritano di essere ricordate. Innanzitutto è stato possibile pescare nel porto di Civitavecchia, in particolare al Molo 13-bis, uno spot molto ambito ma impraticabile senza una speciale autorizzazione, a conferma che quando ci sono i presupposti giusti e le corrette collaborazioni tra istituzioni e organizzazioni alieutiche pescare nei porti è possibile. Seconda nota significativa – ma non davvero per importanza – è che la comunità dei pescatori è stata riconosciuta come un’entità concreta, quasi giuridica e compatta alla quale possono essere affidati compiti che vanno oltre la pesca, come in questo caso, grazie al forte spirito di coesione della categoria.

Va dato comunque il giusto tributo alle tre associazioni sportive dilettantistiche che hanno sostenuto l’evento: “Amici del mare”, che ha curato l’aspetto logistico, “Pescagonismo” e “Canna da riva”. Infine è bene riconoscere il giusto tributo agli sforzi organizzativi e di coordinamento di tutte le istituzioni: dall’Autorità di Sistema Portuale alla Capitaneria di Porto, dal Comune all’Autorità del Mare, dal Roma Cruise Terminal a Port Mobility, oltre a quelli del delegato del comune di Civitavecchia alla Pesca sportiva Alessandro Pacitti e del consigliere comunale Pasquale Marino.