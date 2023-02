Sei ragazze dell'Academy Ladispoli in rappresentativa regionale al torneo Il Calcio è Rosa • Terzo Binario News

Rinviata la Partita del Cuore tra la Nazionale Calcio Olimpionici e la Nazionale Dottori, previsto per domenica 26 febbraio

“Tutto è pronto per la nuova edizione del Torneo Internazionale di Calcio Femminile “Il Calcio è Rosa – Donne e Pace”.

Torneo al via il 27 febbraio, con finale prevista il 3 marzo. Definito il calendario della sesta edizione con le gare che si giocheranno sui campi delle province di Roma e Frosinone.

Otto le squadre partecipanti, con il ritorno delle ragazze dell’Ucraina che sono rifugiate in Svizzera e il debutto della rappresentativa del Canada, con la Prostars FC che arriva dall’Ontario.

Inoltre parteciperanno Inghilterra, Galles, Ternana, Montenegro, Italia Lnd e Lazio Lnd. Proprio quest’ultima ha visto la convocazione di un’ampia rappresentanza dell’Academy Ladispoli Femminile. Ecco i nomi delle sei ragazze che sono state convocate dal team regionale: Nicole Fabbroni, Maria Sole Nardelli, Martina Padovan, Sofia Miotto, Eleonora Assab e Martina Assab. Saranno loro in rappresentanza della maglia rossoblu a disputare questo importantissimo torneo internazionale nella squadra della Lazio Lega Nazionale Dilettanti.

Continua la serie positiva della squadra Femminile dell’Accademy Ladispoli che nel campionato di Eccellenza sta facendo davvero la differenza. Ennesima vittoria, questa volta senza grandi difficoltà. Con il Viterbo, ultima della classe, termina 11 a 0. Al di là del gioco dimostrato in campo che non ha più bisogno di grandi considerazioni tecniche, vogliamo evidenziare che in campo, durante l’ultima partita dello scorso week end, fin dall’inizio ha giocato una squadra con l’età media di 18anni e 2 mesi, a dimostrazione di quanto la società guardi al futuro puntando sui giovani.

E a proposito di giovani. Evidenziamo che durante la stessa partita le giovanissime della Scuola Calcio erano presenti indossando la maglia con l’omaggio al traguardo della Finale di Coppa Italia.

Infine, l’evento solidale “UNITI NEL SOCIALE”, che prevedeva la Partita del Cuore tra la Nazionale Calcio Olimpionici e la Nazionale Dottori, previsto per domenica 26 febbraio allo Stadio Angelo Sale di Ladispoli, è stato RINVIATO per motivi organizzativi”.

Academy Ladispoli