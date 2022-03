Spettacolo e solidarietà, Traiano gremito per la serata "Insieme" pro Aido e Agop - Terzo Binario News

Una platea gremita del Teatro Traiano ha fatto da cornice sabato sera alla nona edizione di “Insieme” serata organizzata da Il Mosaico “Un popolo di artisti”, per la direzione artistica di Giulio Castello in collaborazione con AIDO Pluricomunale Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere ed AGOP Gemelli.

Ad esibirsi i Mascalzoni Latini in un concerto tributo all’indimenticato Pino Daniele, una settimana prima del suo compleanno celebrativo in tutto il mondo. Ospiti Lino Pariota che partecipò per alcuni anni a tour con Pino ed il grande Tony Esposito parte integrante della storica band.

Un continuo coinvolgimento del pubblico presente entusiasmato sia dalle emozioni musicali di repertorio che dalla voglia di esternare dopo un periodo difficile.

Lo spettacolo presentato da Nicoletta Scirè con ospiti gli allievi della maestra Emanuela Scicchitano ha avuto momenti vivaci con “Yes i know my way” e”Kalimba de Luna” fino ad emozionanti sulle note di “Napule è”. Richiesto più volte il bis. Erano presenti il Sindaco ed Assessore alla Cultura Ernesto Tedesco, l’Assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli e la Dirigente Ufficio Cultura Gabriella Brullini: per le Onlus Paola Patrì AGOP e Vincenzo Gialluca AIDO.

Appuntamento alla decima edizione.