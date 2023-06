Spettacoli in riva al mare alla Lni di Civitavecchia: si comincia domani sera • Terzo Binario News

Una rassegna di spettacoli in riva al mare, anzi in qualche caso addirittura in acqua. Accadrà quest’estate alla Lega Navale di Civitavecchia, lungomare Thaon de Revel, grazie alla proposta fatta all’associazione dalla compagnia teatrale Blue in the Face che, solitamente, si esibisce nella poco lontana Sala Gassman.

Si tratta di una rassegna di cinque appuntamenti e il primo è proprio domani, sabato 17 giugno, alle 21, quando per la regia di Enrico Maria Falconi sarà rappresentato un adattamento da “Moby Dick” di Herman Melville.

Ecco le altre date del calendario:

7 Luglio “Roma e i suoi Re”

15Luglio “Erasmo canta i POOH” con Erasmo Sabatini

1 Agosto “La Canzone Classica Napoletana”

10 Agosto “Sonorita di Cuba e non solo”.

Per maggiori informazioni consultare il seguente Link:

“Ho aderito con entusiasmo alla proposta della Sala Gassman di utilizzare il nostro spazio per delle rappresentazioni teatrali – afferma il presidente della Lni Dario Iacoponi -. Mi è sembrato un buon inizio della stagione estiva. E la piacevolissima esperienza della serata musicale della scorso anno ha fatto trovare tutto il consiglio favorevole. Lo spettacolo si terrà nella piattaforma dell’alaggio e ci saranno delle scene in acqua. Sicuramente sarà emozionante. Speriamo che il meteo ci sia favorevole”.