Domani apertura gratuita della necropoli della Scaglia a Civitavecchia • Terzo Binario News

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, la sezione Ulpia di Civitavecchia del Gruppo Archeologico Romano per il terzo anno consecutivo ha organizzato l’apertura al pubblico del sito etrusco della Necropoli de La Scaglia per sabato 17 giugno con ingresso gratuito dalle ore 17 alle ore 19.30.

Sarà un pomeriggio dedicato alla conoscenza della nostra storia che guiderà i visitatori alla scoperta di questo magico sito archeologico con attività, oltre che con le visite guidate, legate ai cinque sensi attraverso i quali sarà possibile fare una esperienza multisensoriale in uno dei siti archeologici più antichi e belli del patrimonio culturale di Civitavecchia.

Grazie a tutti i volontari della sezione Ulpia di Civitavecchia e al suo presidente Barbara De Paolis capace di unire la Bellezza e le migliori energie della nostra Civitavecchia per il bene e la crescita culturale della nostra Comunità.

Foto di repertorio di Laura Rosati e Francesca Pontani