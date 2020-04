Spesa sospesa a Roma, al via collaborazione con NaturaSì - Terzo Binario News

Roma Capitale e NaturaSì avviano la collaborazione per l’iniziativa di Spesa Sospesa che l’insegna di distribuzione alimentare dedicata al biologico lancia da oggi anche nei 28 punti vendita in città.

Sarà possibile quindi, per chi si reca a fare la spesa presso NaturaSì, acquistare generi alimentari biologici da lasciare negli appositi contenitori alle casse perché siano consegnati attraverso la rete di distribuzione messa in piedi dall’Amministrazione Capitolina, a singoli e famiglie in stato di bisogno.

Le consegne saranno effettuate grazie alla squadra di dipendenti capitolini che si sono offerti volontari per supportare la distribuzione dei pacchi di generi alimentari in questa fase delicata.

“Stiamo agendo su tutti i fronti per sostenere i cittadini in difficoltà. Grazie a un lavoro di rete, in cui vogliamo includere tutti coloro che possono contribuire insieme all’Amministrazione, come le associazioni, Protezione Civile, Polizia Locale, parrocchie e anche le aziende che sono sul nostro territorio, rafforziamo ogni giorno i servizi per i più fragili. Continueremo così, con forza e determinazione”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Il lavoro va avanti ogni giorno per trasformare e rafforzare i servizi a sostegno di chi si trova in difficoltà. Otteniamo sempre maggiori risultati a vantaggio dei cittadini e questo è fondamentale in un momento in cui la velocità e la capillarità degli interventi rivestono un’importanza cruciale. Questa iniziativa andrà a rafforzare la consegna, già in corso, di 45 mila pacchi di generi alimentari che come Amministrazione abbiamo acquistato e stiamo distribuendo ogni giorno su tutto il territorio. Ringrazio tutti coloro che dall’inizio dell’emergenza stanno lavorando h24 insieme a noi, mettendo impegno, passione e cuore, e le persone che continuano ad aggiungersi a questo grande sistema di aiuti e solidarietà”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

“Continuare a lavorare per garantire beni di prima necessità ma anche per essere un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per i più fragili. Questo è lo spirito che ci spinge a dare il meglio di noi ogni giorno, convinti che usciremo da questa situazione difficile se lo faremo insieme”, dichiara l’Amministratore delegato di NaturaSì Fausto Jori.

La collaborazione tra Roma Capitale e NaturaSì era cominciata già nei giorni scorsi, con i primi 200 pacchi di generi alimentari donati a Roma, contenenti oltre 3000 confezioni di cibo biologico, tra cui latte, caffè, olio, pomodoro, farina, biscotti, pasta e tonno, che si sono così aggiunti ai pacchi acquistati dall’Amministrazione già in distribuzione in città.

“Questa pandemia ci ricorda che non siamo singoli individui che possono fare a meno l’uno dell’altro, usurpando le risorse del Pianeta. Ci insegna che solo come comunità, rispettando la salute della Terra e delle sue creature, possiamo uscire da questo momento difficile. La solidarietà, il cibo sano, la dignità sul lavoro, lo spirito di comunità sono i cardini su cui si è sempre basata la nostra azienda. Pensiamo che sia questo il significato del vivere in modo sostenibile e che solo questo ci aiuterà a superare la crisi e a ricostruire il futuro. Non possiamo tornare alla normalità dimenticandoci questi valori che devono essere da subito la guida nella fase della ricostruzione”, conclude Jori.