Incendio di sterpaglie a Tarquinia, intervento dei Vigili del Fuoco ed Aeopc - Terzo Binario News

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato a Tarquinia nei pressi della vecchia Aurelia, sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari AEOPC, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente nell’area circostante.

I volontari AEOPC attivati dalla Sala operativa regionale per dare supporto ai pompieri, hanno messo in evidenza ancora una volta l’operatività sul territorio per le emergenze.

Della situazione è stato tenuto al corrente il Sindaco Alessandro Giulivi e il Comandante della Polizia Locale maggiore Massimo De Angelis.

Va sottolineato che i volontari diretti dal Presidente Alessandro Sacripanti sono impegnati ogni giorno per le attività C.O.C. di assistenza alla popolazione per l’emergenza Covid, mantenendo però attivo il servizio antincendio. Per qualsiasi emergenza si può contattare il numero 115 dei Vigili del Fuoco e 803555 della Protezione Civile della Regione Lazio.

Aeopc Tarquinia