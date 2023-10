Spari contro un'auto a Valcanneto, Carabinieri a Cerveteri per le indagini • Terzo Binario News

Il titolare dell’auto è un giovane ragazzo incensurato

Due spari, o forse di più.

Colpi di pistola avvertiti da tutta la popolazione, che questa mattina ha iniziato subito a discuterne sui social, con tanto di foto della portiera della macchina colpita dagli spari.

È accaduto a Valcanneto, in zona Via Pergolesi. Ancora sono ignote le cause, ma è da escludersi la pista malavitosa.

Il proprietario dell’auto, una utilitaria, è un giovane ragazzo di zona incensurato.

Seguiranno chiaramente aggiornamenti sulla vicenda per scoprire le motivazioni di quanto avvenuto