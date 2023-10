Operaio travolto da camion resta incastrato tra due mezzi: è grave • Terzo Binario News

Un operaio di 30 anni, italiano, viene travolto da un camion e resta incastrato tra due mezzi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Il tutto è accaduto alle 6,15 di oggi, 3 ottobre, in via Salaria, nell’area dell’ex Tmb.

Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo è rimasto incastrato tra due mezzi dopo essere stato travolto da un camion che, a quanto pare, non avrebbe avuto inserito il freno di stazionamento.

Sul posto il personale della Polizia e della Scientifica, l’ispettorato del lavoro, il responsabile della rimessa.

“Apprendo con grande preoccupazione la notizia dell’incidente accaduto questa mattina nello stabilimento Ama dell’Ex Tmb Salario che ha coinvolto un operatore ricoverato in codice rosso presso il policlinico Umberto I. Seguirò con attenzione l’evolversi delle condizioni sanitarie dell’operatore Ama del quale mi auguro la pronta guarigione”: così in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.