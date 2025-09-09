Spari contro tre auto a Cerenova, indagano Polizia e Procura • Terzo Binario News

Arrestato un 30enne, nel 2019 un episodio analogo sempre in via Cales

Spari a Cerenova domenica mattina, per i quali è stato arrestato un 30enne del posto, con precedenti.

Stando a quanto emerso, è arrivato l’allarme per tre vetture parcheggiate i cui vetri sono stati mandati in frantumi.

Sul posto gli agenti del commissariato di Ladispoli che hanno recuperato i bossoli.

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata su di un 30enne che abita vicino via Cales. La perquisizione ha permesso di recuperare l’arma che ha sparato. Sul momento sembrava fosse una scacciacani e invece era una pistola vera e propria.

Tuttavia Procura di Civitavecchia e Commissariato stanno continuando a indagare sul movente.

Nel 2019 – l’11 settembre, quindi sei anni fa esatti – si verificò un episodio simile nella stessa via https://www.terzobinario.it/sparatoria-a-cerveteri/