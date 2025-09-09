Allumiere, la mozione del Pd- Insieme per Allumiere sul carbone non piace alla maggioranza • Terzo Binario News

Oggi c’è stato il Consiglio Comunale aperto con il solo punto all’Odg

Riceviamo e pubblichiamo:

“ll Partito Democratico si arrocca dietro la propria mozione rifiutando di valutare la nostra proposta che va nella direzione di rafforzare alcuni concetti, e modificare la loro poiché basata su presupposti deboli con errori fattuali e concettuali.

Da parte nostra, abbiamo chiesto di indirizzare la mozione, debitamente corretta, al Comune di Civitavecchia, proponendo che lo stesso prenda in mano la situazione, coinvolgendo i Comuni del territorio e perorando la richiesta al Governo di conferma della chiusura della produzione a carbone di Tvn entro il 31 dicembre 2025 e l’assoluta contrarietà di trasformazione in altre fattispecie che prevedano l’utilizzo di combustibili fossili, cdr e altri agenti inquinanti, oltre ad accelerare il processo di smantellamento della centrale attraverso la selezione di uno o più progetti di riconversione pervenuti e compatibili con strategie di sostenibilità per il nostro territorio”.

La Maggioranza

Purtroppo anche stavolta il PD di Allumiere antepone gli interessi di partito rispetto a quelli dei cittadini di Allumiere, piuttosto che promuovere un’azione più efficacie tramite il Comune di Civitavecchia e senza populismi partitici.