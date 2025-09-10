Prima campanella a Cerveteri, il Sindaco agli studenti: “Vivete la scuola non solo come un dovere, ma come opportunità di crescita, scoperta e sviluppo” • Terzo Binario News

Primo giorno di scuola: inizia un nuovo anno scolastico! Questa mattina, i primi a varcare le porte delle proprie aule sono stati i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto: dalla scuola dell’infanzia alla primaria, fino alla secondaria di primo grado. Tanti riprendono il proprio percorso, altri lo iniziano per la prima volta.

Mi auguro che questo nuovo anno scolastico rappresenti per tutti un’opportunità di crescita, apprendimento e miglioramento. Lo studio è uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle nuove generazioni. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di giovani preparati, consapevoli e pronti – un domani – a guidare con responsabilità la nostra società.

Come Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Cerveteri, confermo l’impegno a sostenere con forza e attenzione crescente il mondo della scuola. Lavoreremo per garantire ambienti scolastici sicuri, inclusivi e stimolanti per tutti.

A questo proposito, voglio condividere alcune informazioni utili con le famiglie: il servizio OePAC sarà attivo già da oggi, mentre Il trasporto scolastico e il servizio mensa inizieranno da lunedì 15 settembre per tutte le classi e scuole dove sarà già in vigore l’orario definitivo.

Abbiamo investito molto nel settore dell’istruzione. Un esempio concreto è la costruzione in corso di due nuovi asili nido comunali: non solo luoghi di educazione e socializzazione per i più piccoli, ma soprattutto un servizio fondamentale di supporto alle famiglie, pensato per agevolare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare e per garantire a tutti pari opportunità fin dai primi anni di vita.

Un pensiero particolare va ai ragazzi e alle ragazze che oggi iniziano un nuovo anno scolastico, soprattutto a chi si affaccia per la prima volta in un nuovo ciclo di studi.

A voi, l’augurio di vivere il tempo della scuola non solo come un dovere, ma come un’opportunità preziosa di crescita, di scoperta di sé e degli altri, di sviluppo delle proprie passioni e capacità.

La scuola è il luogo in cui si costruiscono conoscenze, ma anche relazioni, valori e sogni: fatene tesoro, giorno dopo giorno.

A tutti gli alunni e le alunne, ai genitori, ai Docenti e a tutto il personale scolastico, rinnovo l’augurio – che a molti ho già avuto il piacere di fare di persona questa mattina al suono della campanella – di un anno sereno, produttivo e ricco di emozioni, scoperte e, per i più piccoli, tante nuove amicizie! Buon anno scolastico a tutti!

Il Sindaco

Elena Gubetti