Spari alla Magliana: uomo ferito in strada • Terzo Binario News

Spari alla Magliana, in via Pian Due Torri. Questa la segnalazione giunta stamani, 25 marzo, verso le 9,30. L’allarme è stato dato da una residente. Sul posto è giunta la Polizia (commissariato San Paolo). Gli agenti hanno individuato, a terra, un uomo, ferito a una gamba. Quest’ultimo – un 56enne, cosciente – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Indagini in corso da parte degli investigatori. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di zona, da dove poter individuare elementi utili per capire chi possa aver fatto fuoco. Nessuna ipotesi al momento è esclusa.