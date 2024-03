Sparatoria a Roma, gambizzato un 56enne • Terzo Binario News

L’episodio in via Pian Due Torri. La polizia è stata chiamata da un residente che ha sentito gli spari. La vittima non è in pericolo di vita

Sparatoria questa mattina in via Pian Due Torri 39, zona Magliana a Roma.

La polizia è stata chiamata da un residente che ha sentito sparare dei colpi d’arma da fuoco. Affacciatosi al balcone ha visto un uomo che giaceva a terra, ferito. Gli aggressori sono fuggiti a bordo di una utilitaria.

Gli agenti hanno rinvenuto sul posto due bossoli. La vittima è un 56enne che è stato colpito alla gamba ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Non sarebbe in gravi condizioni.

Fonte, RaiNews24