Spara e ferisce due ragazzini di passaggio a Montespaccato, 48enne arrestato dai Carabinieri • Terzo Binario News

Un folle gesto ha tradito un romano di 48 anni a Montespaccato, il quale, sparando alcuni colpi dalla finestra con un fucile ad aria compressa, ha finito per attirare l’attenzione dei Carabinieri proprio sulla sua abitazione, dove nascondeva la droga.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma-Trastevere e della Stazione Roma Montespaccato sono intervenuti d’urgenza tra via Antonio Pane e via Gattinara a seguito del ferimento di due minori di 12 anni.

I giovanissimi, mentre transitavano a piedi lungo la strada, sono stati improvvisamente attinti da alcuni pallini di piombo, rispettivamente all’inguine e al braccio, venendo subito soccorsi dal personale sanitario del 118 per le necessarie medicazioni del caso.

Le immediate indagini e gli accertamenti avviati dai militari per individuare la traiettoria dei colpi hanno condotto dritto a un appartamento situato in via Gattinara. All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno identificato il 48enne, il quale ha spontaneamente ammesso le proprie responsabilità in merito all’esplosione dei colpi.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare i due fucili ad aria compressa utilizzati per l’azione, insieme a svariati pallini sparsi sul pavimento. Nel corso delle verifiche, tuttavia, i Carabinieri hanno scoperto che l’uomo custodiva in casa ben 160 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in più frammenti e pronta per la vendita.

Per il 48enne è scattato l’arresto in flagranza e, successivamente, l’accompagnamento in Tribunale dove l’arresto è stato convalidato.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.