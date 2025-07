Donna morta a Manziana: nessun segno di violenza sul corpo di Sara, 42enne di Oriolo • Terzo Binario News

Per gli inquirenti resta tuttavia aperta la pista del femminicidio

Aveva 42 anni ed era di Oriolo Romano nel Viterbese, la donna trovata morta in una casa a Manziana, un comune in provincia di Roma.

Il corpo è stato scoperto all’alba di sabato 5 luglio, intorno alle 6, in una casa in via Santa Severa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bracciano, che hanno sottoposto l’abitazione a rilievi accurati, transennando anche l’area intorno.

Le indagini sono in corso e i militari stanno ascoltando anche le persone che potrebbero essere a conoscenza di dettagli importanti per capire la ragione della morte. Le indagini sono coordinate dalla procura di Civitavecchia.

Secondo le prime informazioni sul corpo della donna non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza ma non si esclude alcuna ipotesi. La salma è stata trasferita all’obitorio del policlinico Gemelli, dove verrà eseguita l’autopsia, disposta dalla magistratura per chiarire con precisione le cause della morte.

Tgr Lazio