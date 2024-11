Spaccata contro una gioielleria di Re di Roma, indagini dei Carabinieri • Terzo Binario News

Via Aosta 47, poco prima delle 4 di ieri mattina.

Ignoti hanno divelto l’ingresso di una gioielleria, rompendo le vetrate e asportando i gioielli esposti per un danno da quantificare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni e della Compagnia di Roma Piazza Dante che indagano sull’accaduto.

Si stanno ascoltando testimoni e si ricercano telecamere che possano dare un contributo alle indagini. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Rilievi Tecnico Scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci per la ricerca di impronte o tracce biologiche che gli autori potrebbero aver lasciato sul luogo del furto.

Disposti in zona posti di controllo e diramate ricerche a tutte le centrali operative con una descrizione del mezzo utilizzato per la fuga.