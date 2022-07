"Paesaggi dell'Arte" a Tarquinia: sabato musica persiana, domenica prosa e pittura alla necropoli • Terzo Binario News

Prosegue Paesaggi dell’Arte con le tradizioni musicali persiane dei Toranj Quartet e l’azione scenica “Paesi Etruschi” della compagnia Yaaled, Tarquinia 16-17 Luglio

Sabato 16 luglio alle 19, presso il Parco delle Mura, nel prato del fossato a ridosso delle mura medievali di Tarquinia, il pubblico sarà immerso in un paesaggio sonoro che lo trasporterà nel mondo sospeso tra armonia e melodia evocato dalla musica persiana del Toranj Quartet.

Il quartetto è composto da Vahid Haji Hosseini al santour, da Hosna Parsa al kamancheh e dai percussionisti Paolo Modugno e Giovanni Lo Cascio. Questa formazione è una versione ridotta e rappresentativa dell’orchestra omonima diretta da Vahid Haji Hosseini, un progetto didattico che ha l’obiettivo di conservare e divulgare in Italia le tradizioni musicali persiane, colte e popolari. Oltre ai brani originali e alle parti dedicate all’improvvisazione, la musica proposta nel concerto sarà tratta dal repertorio compositivo di Ostad Parviz Meshkatian e Ostad Alinaghi Vaziri.

Domenica 17 luglio alle 18:30, la Necropoli del Calvario sarà animata dalla compagnia teatrale Yaaled, che guiderà i presenti verso il tramonto e in un viaggio nel tempo, con Alessandro Mengali impegnato a seguire i passi e le riflessioni di un visionario visitatore che quasi un secolo fa (1927) si aggirava tra le tombe dipinte tarquiniesi – D.H. Lawrence – e con Marcella Marinelli in veste d’indispensabile collegamento con il genius loci. Alcune tappe del percorso offriranno anche quadri musicali di contrappunto artistico e di completamento dell’esperienza, dipinti in tempo reale da Luigi Polsini e Giovanni Lo Cascio in una collaudata sinergia sonora, colorata dai timbri dei loro strumenti.

Il festival Paesaggi dell’Arte è un progetto finanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, dalla Regione Lazio, Direzione Cultura e Politiche Giovanili, ai sensi del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo, e dalla Fondazione Carivit; con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di

Viterbo e per l’Etruria meridionale, e del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. La direzione artistica è affidata al produttore e archeomusicologo Emiliano Li Castro.

Informazioni e prenotazioni possono essere richieste all’InfoPoint di Tarquinia (Barriera San Giusto), tel. 0766-849282 o inviando mail all’indirizzo turismotarquinia@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/paesaggiarte/