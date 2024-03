Investita da un taxi, ragazza trasportata in codice rosso all'Umberto I • Terzo Binario News

In codice rosso in ospedale ma non è in pericolo di vita

Una donna è stata investita ieri sera da un taxi a Roma.

E’ accaduto in viale Regina Margherita all’incrocio con via Nomentana.

Sul posto la polizia locale del Gruppo Sapienza. La 28enne è stata trasportata in codice rosso in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Affidata alle cure del personale del 118 la donna è stata trasportata policlinico Umberto I, dove è stata ricoverata in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita.

I caschi bianchi hanno ascoltato alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente e svolto i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

Spetterà agli agenti anche verificare se la donna sia stata falciata sulle vicine strisce pedonali o meno.