"Sono un medico ma non mi vaccinano", la Asl: "Vero, colpa di Pfizer" - Terzo Binario News

Per colpa di Pfizer i medici non possono essere vaccinati prima di metà febbraio. A Sollevare il caso è stato un medico non inquadrato in una struttura pubblica che chiedeva di essere vaccinato. Ma gli è stato risposto di no, ecco perché.

“In merito alle vaccinazioni della ASL 4 faccio presente che sono un medico che svolge attività libero professionale nel territorio e presso il Tribunale di Civitavecchia. Visitando pazienti anche a domicilio.

Ho fatto domanda per essere vaccinato ma mi è stato più volte risposto che non risultando in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere o strutture accreditate non ho per il momento diritto ad essere vaccinato”.

Interpellata la Asl Roma 4 sull’argomento, l’Azienda ha confermato, riscostruendo i fatti: “Inizialmente era prevista una vaccinazione esclusiva per medici pubblici, personale di strutture accreditate e pazienti delle stesse. Una circolare ministeriale aveva allargato la platea anche ai medici privati affinché venissero vaccinati anche loro. A stoppare tutto è stata la Pfizer, interrompendo la consegna dei flaconi. Questo fa slittare in avanti tutto il piano vaccinale perché intanto va assicurato il richiamo a chi è stato sottoposto alla prima dose. Dunque si prevede che se ne possa parlare per metà febbraio”.