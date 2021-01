Natureducation: "Sei tartarughe spiaggiate sul Litorale, tutte morte" - Terzo Binario News

“In questo weekend ci sono stati ben 6 spiaggiamenti di tartarughe sul nostro litorale, di cui nessun esemplare ne è uscito vivo”. Una di esse a Civitavecchia, come si vede nel link.

“La tartaruga Caretta è la più comune delle tre specie presenti nel Mar Mediterraneo. Il suo ciclo vitale impone l’utilizzo di due habitat differenti, quello costiero e quello marino, e ciò la sottopone ad una elevata varietà di minacce. Il degrado ambientale delle spiagge è una delle principali che influisce su questo animale durante la fase di nidificazione.

La principale minaccia in mare, invece, è legata alla cattura accidentale dovuta alla pesca, tra cui bycatch da palamito, reti da posta e strascico. Ultima, ma non per importanza, vi è la minaccia dovuta al climate change. Il rapido aumento delle temperature potrebbe non consentire il loro adattamento. Tutto ciò e riconducibile all’attività antropica, ed ogni anno il numero di spiaggiamenti è in aumento.

Come potete osservare in foto, una aveva un amo conficcato sul collo avendo mangiato un groviglio di fili, alcuni di essi le sono poi usciti dalla cloaca.

Ormai le parole sono superflue e, come disse il grande Troisi, non ci resta che piangere”.

Natureducation