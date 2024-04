Solo un punto per il Cerveteri con l’Ostiantica: decisivi per la salvezza gli ultimi 180minuti • Terzo Binario News

Il Presidente Andrea Lupi carica la squadra in vista delle prossime due gare: “In campo con grinta e tenacia. Lo dobbiamo ai tifosi, alla città e a noi stessi”

Un pareggio a reti bianche, un punto guadagnato e una sentenza ieri al Campo Enrico Galli di Cerveteri: gli etruschi per salvarsi, dovranno obbligatoriamente superare l’ostacolo play-out, che tutti si auspicano possa giocarsi tra le mura amiche. Una situazione che darebbe ai verdazzurri un duplice vantaggio, quello dei 2 risultati su 3 e quello di avere il tifo dalla propria parte.

Si è conclusa sul risultato di 0 a 0 la partita di ieri contro l’Ostiantica Calcio 1926, una gara tirata da entrambe le compagini che necessitavano a tutti i costi di portare punti a casa. È finita che non si è fatta male nessuna delle due, anche se ovviamente i tre punti avrebbero fatto molto più comodo ai ragazzi allenati da Mister Paolo Caputo.

I verdazzurri ora hanno le ultime due gare davanti, che sulla carta potrebbero rappresentare due turni favorevoli: domenica voleranno a Canale Monterano, con la squadra locale già matematicamente retrocessa in Prima Categoria e che non ha più nulla da chiedere al campionato. Il 5 maggio invece, al Galli ci sarà l’ultima di regular season contro il Palocco, quarto in classifica che deve guardarsi alle spalle da un Santa Marinella in caduta libera (e domenica “schiaffeggiato” in casa dalla Polisportiva Ostiense).

Come sempre, anche ieri al Galli c’era il pubblico delle grandi occasioni. I tifosi, vero e proprio dodicesimo uomo in campo per i calciatori etruschi, non hanno fatto mancare il proprio sostegno con striscioni, fumogeni e i consueti canti per dar forza e vigore alla squadra. Ma nonostante questo, la gara non si è sbloccata dallo 0 a 0.

Quella appena iniziata sarà una settimana dura per il Cerveteri: gli allenamenti saranno serrati e la concentrazione dovrà rimanere altissima. A sostegno della squadra, è intervenuto su Terzobinario il Presidente Andrea Lupi: “Nei prossimi 180minuti ci giocheremo la stagione. Una stagione complessa per la nostra prima squadra, che si trova in una posizione di classifica difficile e che non credo meriti. Così come non lo meritano i nostri tifosi: vederli così numerosi e calorosi in tribuna, pieni di fantasia e di affetto verso i colori della squadra è una grande emozione. Al Mister e ai ragazzi dico di giocarsi queste ultime due partite con grinta, con determinazione, con tenacia, di combattere su ogni pallone. Come Presidente, insieme a tutta la Dirigenza, ci troveranno al loro fianco. Tutti sappiamo di non poter sbagliare: lo dobbiamo alla città e a noi stessi. Combatteremo con il “coltello fra i denti” fino all’ultimo pallone”.