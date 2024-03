Soliti ignoti in casa della donna defunta: ladro si lancia dal terzo piano e fugge • Terzo Binario News

Hanno prima citofonato ai condomini del palazzo. Dopodiché, sono entrati nell’appartamento di una donna deceduta un mese fa. Due i ladri in azione nella serata di ieri, 23 marzo, in via Lorenzo Bonincontri, a Roma. Sul posto gli agenti dei commissariato Colombo, Tor Carbone e delle Volanti: un italiano è stato alla fine arrestato dai poliziotti, l’altro invece – dopo essere saltato dal terzo piano – è riuscito a fuggire.

Secondo quanto appreso, i malviventi – una volta all’interno dell’abitazione messa nel mirino – hanno asportato tre catenine d’oro. Uno dei due è stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre stava forzando la grata del locale dove è stato messo a segno il colpo. L’altro, invece, è saltato dal terzo piano: atterrato nel giardino, è poi scappato.