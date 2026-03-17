Slow Food, sabato a Bracciano la cena conviviale della Condotta della Maremma Laziale • Terzo Binario News

La serata, all’insegna di prodotti locali, ospitata dal Salotto Belvedere che propone “cibo lento buono e pulito”

Sabato 21, a Bracciano, il Salotto Belvedere ospiterà la cena conviviale della condotta Slow Food della Maremma laziale. Slow Food, grande movimento internazioale fondato in Italia nel 1986, sin dalla stesura del Manifesto nel 1987, ha lavorato per dare il giusto valore al cibo, praticando e diffondendo il rispetto verso chi lo produce in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.

Slow Food è un movimento globale in cui gli attivisti, organizzati in condotte, comunità e reti tematiche promuovono la difesa della biodiversità e la diffusione di metodi agroecologici attraverso l’educazione del gusto, favorendo il dialogo tra la società civile e le istituzioni. Nel corso della sua storia, ha realizzato oltre 10.000 progetti in 160 Paesi e può contare su un milione di attivisti.

Nel nostro territorio Slow Food è attivo attraverso la Condotta “Costa della Maremma Laziale“ che con i suoi cinquanta iscritti ed altrettanti simpatizzanti, riesce a tenere uniti produttori, ristoratori e tutti gli attori principali (Istituzioni, Associazioni e categorie) che hanno a cuore il benessere del nostro territorio e dei suoi abitanti.

Alessandro Ansidoni, Portavoce della Condotta locale: “con la consapevolezza delle crisi climatica e ambientale e delle loro conseguenze a livello economico, sociale, sanitario, la nostra Condotta Slow Food, agisce attraverso i propri progetti e le proprie reti, invitando tutti a dare un segnale di speranza e a fare una scelta di benessere individuale e collettivo. Avere un approccio rispettoso per l’ecosistema migliora prima di tutto la qualità della nostra vita e di chi ci sta intorno. È questo il nostro modo di dare un contributo per migliorare il futuro”.

“Cucineremo per i soci, gli amici e i curiosi hanno voglia di conoscere il nostro cibo “lento” buono pulito e giusto – spiegano Gioia e Domenico, padroni di casa del Salotto Belvedere -. Nel nostro menù: le farine della Azienda Di Traglia, nostro alleato soprattutto nella pasta fatta in casa; i formaggi di Sergio Pitzalis dell’Isola del Formaggio che produce un famoso formaggio con caglio vegetale, presidio Slow Food; erbe spontanee raccolte con cura dalla nostra amica e nuova socia della condotta, Cristina della Grotta Azzurra di Trevignano, con cui è nata una nuova magica collaborazione; i nostri arrosticini fatti in casa, novità assoluta al Salotto (e vi spiegheremo il perchè della nostra scelta) …ma non solo! Tutto questo accompagnato da i vini di due realtà del territorio intorno a noi: Da Tolfa i vini dei nuovi soci di Poggio della Stella, e da Parco di Veio, Terre del Veio con i suoi vini ormai consolidati nel nostro salotto”.

“Il menù è stato studiato per dare spazio agli ingredienti – continua la coppia di chef Slow Food -, proponendovi un racconto di quelle che sono i punti forti della nostra cucina…stagionalità, qualità e rispetto per i prodotti, per i produttori e per chi sceglie di passare il suo tempo al Salotto. Proprio per questa ultima, troverete una doppia scelta per il secondo, con una scelta vegetariana o di carne.Un menu che parla della campagna intorno a noi, delle erbe spontanee e di rispetto per la terra, di animali al pascolo brado, di formaggi che profumano di fiori e della loro storicità; Di farine aromatiche da grani antichi, e di circolarità; Di produttori che curano la terra, la vite e il loro vino prezioso”

La cena è a prenotazione obbligatoria, dato che i posti sono limitati, specificando l’opzione secondo. Costo 45 euro,40 soci. Telefono 320 16 65 694.