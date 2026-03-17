Libri, a Civitavecchia doppia presentazione con "Book Faces" • Terzo Binario News

Giovedì arrivano Martigli e Storaro alla Fondazione Cariciv, sabato Pronunzio sarà alla sede di Forte!Festival

Book Faces raddoppia le presentazioni: il 19 marzo con Carlo Martigli e Vittorio Storaro, il 21 marzo e Bruno Pronunzio.

Si preannuncia una settimana fittissima di cultura ed emozioni per l’associazione Book Faces, che invita gli appassionati di libri a partecipare numerosi.

Il 19 marzo alle 17.30 presso la Sala Gurrado della Fondazione Cariciv si terrà la presentazione de “Il romanzo del piccolo messia” (Solferino) di Martigli e Storaro, a cura dello scrittore Gino Saladini, dell’avvocato Pier Salvatore Maruccio e della Consigliera Regionale Marietta Tidei.

Saranno presenti inoltre per i saluti istituzionali la vice sindaca e assessora alla cultura Stefania Tinti, per la Fondazione Cariciv il Presidente Gaetano Starace e la Presidente Onoraria Gabriella Sarracco, oltre al Presidente della Book Faces Marco Salomone.

I due autori presenteranno al pubblico un romanzo dove Bibbia, narrativa, storia e spiritualità si fondono per raccontare la storia di due genitori, Maria e Giuseppe, e di Gesù, dall’infanzia all’adolescenza e nel rapporto con suo cugino Giovanni.

CARLO A. MARTIGLI vive e lavora a Genova. Dopo un passato ai massimi livelli nella finanza, l’ha abbandonata per dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Autore di numerosi bestseller tradotti in ventitré lingue, ha venduto oltre due milioni di libri in tutto il mondo. Giornalista, sceneggiatore e conferenziere, appassionato in particolare del periodo rinascimentale e della vita di Gesù, ha contribuito alla realizzazione di alcuni lungometraggi.

VITTORIO STORARO nasce a Roma il 24 giugno 1940. Dopo essersi diplomato come Maestro Fotografico, frequenta nel 1958/1960 il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il suo primo film è del 1968, a cui seguono settanta film con vari registi. Ha scritto sei libri della serie “Scrivere con la Luce”, ha ricevuto cinque lauree honoris causa, cinque Accademico honoris causa dalle Accademie di Belle Arti e vari premi in Cinematografia tra i quali gli Oscar per Apocalypse Now (1982), L’ultimo Imperatore (1988) e Reds (1991), il BAFTA per Sheltering Sky (1999), l’Emmy per Frank Herbert’s Dune e nove Nastri d’Argento. Dal 1988 è Presidente dell’Associazione Italiana Cinematografia. Ha insegnato per dieci anni all’Accademia delle arti e delle scienze dell’immagine de l’Aquila e conduce seminari in Cinematografia. Ambisce al riconoscimento legislativo del diritto d’autore per tutti gli Autori della Cinematografia nel mondo.

“Il romanzo del piccolo Messia” è la loro più recente collaborazione e i due stanno anche lavorando alla sceneggiatura per il film.

La vendita del libro sarà a cura della Libreria Dettagli.

Il 21 si raddoppia con “Il privilegio del bianco” (Prospettiva editrice) di Bruno Pronunzio, socio

dell’associazione Book Faces, che giunge così al suo terzo romanzo. L’evento si terrà presso la sede di Forte!Festival, in collaborazione con gli amici dell’associazione musicale. Con la conduzione del vicepresidente Ernesto Berretti, Pronunzio racconterà al pubblico il suo nuovo thriller dove, a causa di una serie di omicidi, accumunati solo dal ritrovamento di alcune monete vicino alle vittime, un vescovo e un informatico cercheranno di sciogliere i nodi dell’intricata vicenda.