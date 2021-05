Sinistra Italiana, convegno on line su “Lavoro, Recovery Plan, Transizione Ecologica: da Civitavecchia una proposta di futuro” - Terzo Binario News

Domani venerdi 21 maggio 2021 dalle ore 17.45, Sinistra Italiana organizza il convegno pubblico online “ Lavoro, Recovery Plan, Transizione Ecologica: da Civitavecchia una proposta di futuro”. Dalle idee e i progetti per la riconversione della Centrale di Torrevaldaliga Nord al Pnrr, per un’effettiva transizione verso un futuro sostenibile.

Fermare il progetto Turbogas a Civitavecchia e creare un distretto per le energie rinnovabili. Il futuro della centrale di Torrevaldaliga Nord rappresenta un esempio di come la riconversione ecologica verso fonti pulite è possibili.

Da sempre come Sinistra Italiana ribadiamo la necessità di un modello che ponga l’attenzione sull’utilizzo di risorse rinnovabili e non su quelle fossili. Tale transizione non solo non è nemica del lavoro ma anzi rappresenta una straordinaria opportunità un’occupazione di qualità.

Si confrontano Edoardo Biancardi segreteria SI Roma, Giuseppe Casafina segretario generale FIOM Cgil Roma Nord Civitavecchia, Alex Sorokin ingegnere consulente energetico internazionale, Franco Padella chimico ricercatore, Luciana Castellina task force Natura e Lavoro, Stefania Pomante segretaria generale Cgil Roma Nord Civitavecchia, Roberta Lombardi assessora transizione ecologica Regione Lazio e Nicola Fratoianni segretario nazionale Sinistra Italiana

Coordina Sabrina Albanesi responsabile transizione ecologica SI Roma Lazio

Il convegno sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Sinistra Italiana Roma.

Lo rende noto l’ufficio stampa di SI