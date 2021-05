Due Sbroccati pronti all'esordio nell'enduro - Terzo Binario News

Riccardo Bello classe 2003 e Samuele Del Rio classe 2005 esordiranno nel mondo delle gare di mountain bike enduro il 22 e 23 maggio a Prato, gli atleti rispettivamente della categoria Juniores ed Allievi prenderanno parte alla seconda tappa del circuito Nazionale Toscano Enduro Series.

Di certo non si tratta di un’avventura per principianti, per partecipare bisogna conoscere molto bene le tecniche di guida ed avere un allenamento adeguato.

Dopo mesi di allenamenti e sacrifici Riccardo e Samuele metteranno in pratica le tecniche di guida acquisite durante gli allenamenti grazie ai tecnici dell’associazione.

Come già detto, per Riccardo e Samuele sarà l’esordio in un circuito nazionale, essendo la prima gara a cui parteciperanno il Presidente Riccardo Macii ha dato una sola indicazione ai giovani, “Divertitevi”, perché grazie al sorriso ed al divertimento il successo arriva senza sforzo.

Tutto lo staff dell’Asd è sicuro che i due ragazzi porteranno alti i colori della città di Civitavecchia e dell’Asd Sbroccati Enduro Bike.

Un ringraziamento particolare va ai meccanici di B-MAD con base a Campo dell’Oro, per aver preparato le bici sotto l’aspetto meccanico

A questo punto non ci resta che “un in bocca al lupo” e fare i migliori auguri a Riccardo e Samuele.



Per chi volesse fare parte dell’associazione per divertirsi a praticare lo sport più bello del mondo in sella ad una bici, può contattare il Presidente al 32733682791 o all’indirizzo e-mail info@mtbcivitavecchia.it.