Silvia e Sofia, la marcia dei 500 a Ladispoli - Terzo Binario News

A sostegno di madre e figlia accoltellate da Fabrizio Angeloni

Fiaccole in mano, in 500 circa si sono messi in marcia per far sentire la propria solidarietà a Silvia Antoniozzi e alla figlia Sofia, accoltellate da Fabrizio Angeloni venerdì 15 aprile.

La donna ha dato segni di miglioramento dal San Camillo dove è ricoverata mentre la figlia, al Bambin Gesù di Palidoro, ha dato segni ampi di ripresa poche ore dopo l’aggressione.

A Ladispoli circa 500 persone si sono date appuntamento per mettersi in marcia con le fiaccole in mano.

In testa al corteo il sindaco Grando, in veste istituzionale, oltre a studenti, amici e gente comune.