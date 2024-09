Sigilli della Questura a cinque strutture ricettive romane • Terzo Binario News

Il Questore di Roma, a seguito di recenti controlli dedicati, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza, in base all’art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), a carico del titolare di 5 strutture ricettive site in via Santa Caterina da Siena.

Nello specifico, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno accertato che il titolare delle strutture ricettive, in via Santa Caterina da Siena, aveva attivato la gestione unitaria di tipo “albergo”, di fatto priva delle previste autorizzazioni.

Gli operatori, infatti, dal controllo amministrativo effettuato hanno appurato che il titolare aveva centralizzato la reception in una delle 5 strutture dove erano custodite le chiavi magnetiche delle rispettive stanze, numerate in modo sequenziale. Inoltre, proprio nella reception, erano conservate le ricevute di pagamento delle varie stanze ed era presente un unico “pos” che veniva utilizzato per il pagamento dei servizi di tutte le strutture ricettive. Pertanto è stato poi denunciato.

Gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio hanno notificato il provvedimento e, come previsto dalla normativa, hanno affisso all’ingresso dei locali il cartello con la dicitura “CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE”.