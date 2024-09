Comincia la Promozione, il Cerveteri al Galli attende il Palocco • Terzo Binario News

Esordio in campionato per la squadra del Mister Andrea Gabrielli, domenica 8 settembre alle ore 11:00 al Galli arriva il Palocco

La sconfitta in Coppa Italia con conseguente eliminazione rimediata contro la Pescatori Ostia, in un campo da gioco ai limiti della praticabilità e della tolleranza per un torneo di Promozione, ha lasciato amarezza e delusione nel Città di Cerveteri: un dispiacere ed una delusione forte in un gruppo di ragazzi giovani e motivati che però non li ha di certo abbattuti. Anzi, ha accesso ancora di più in loro la voglia e l’intensità negli allenamenti, guidati come sempre dal Mister Andrea Gabrielli.

Recandosi al campo in queste serate è palese come la squadra stia lavorando sodo e come, nonostante gli importanti carichi di lavoro quotidiano, l’allenatore sia riuscito immediatamente a creare un gruppo forte, coeso e compatto.

Dopo essersi “leccate le ferite” da una gara su un campo obiettivamente poco praticabile e anche inaccettabile per una categoria come la Promozione, ora è il momento di tirare sin da subito fuori orgoglio e cuore.

Domenica 8 settembre inizia il Campionato: il Cerveteri, inserito nel Girone A, ospiterà alle ore 11:00 al Campo Enrico Galli il Palocco, ultima squadra, ironia della sorte, affrontata lo scorso anno all’interno della regular season.

I ragazzi verdazzurri avranno dalla loro parte i tifosi, che lo scorso anno hanno dato grande spettacolo in tribuna e che anche quest’anno sono pronti a replicare con coreografie, bandiere e cori.

Certamente non ci si potrà attendere un Cerveteri perfetto, dopo tutto non è trascorso neanche un mese da quando Andrea Gabrielli ha preso in mano le redini della squadra, ma sicuramente i valori e il coraggio dei ragazzi saranno sin da subito un fattore importante in campo.

Il Presidente Andrea Lupi quest’estate non si è mai fermato e insieme alla Dirigenza e al Mister hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione, facendo una campagna acquisti mirata, puntando molto sui giovani e soprattutto su quei ragazzi che già prima di sapere che il Cerveteri era stato realmente ripescato in Promozione, avevano già scelto di vestire la maglia etrusca.

Con la gara oramai alle porte, è il Presidente stesso a dare la carica alla squadra: “Come prima cosa ci tengo a fare un caloroso in bocca al lupo a tutti i nostri calciatori e al Mister Andrea Gabrielli. Sin dall’inizio della preparazione hanno sudato sul campo, dimostrando serietà e attaccamento alla maglia. Questi sono i primi veri impegni ufficiali, quindi sono ben consapevole che ci saranno cose da migliorare e sicuramente anche il grande caldo che ha accompagnato le settimane della preparazione non ci ha aiutati. La rosa è competitiva e abbiamo uno staff di livello, quindi sono certo che la squadra darà il cento per cento in questa e in tutte le partite. Mi auguro che chi ci guarda da fuori continui a sostenerci come fatto lo scorso anno e a tutti, la richiesta, da tifoso più che da Presidente, di dare al Mister e ai ragazzi il tempo di lavorare, di crescere e di amalgamarsi in campo. Nessuna squadra nasce subito perfetta, ogni squadra in qualsiasi sport necessita di tempo: sono sciuro che sarà una stagione sicuramente migliore di quella dello scorso anno. Vi aspettiamo al Campo per fare il tifo!”.