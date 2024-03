Sicurezza a Valcanneto, ampia partecipazione all’incontro pubblico di Sindaco e Forze dell’Ordine • Terzo Binario News

Il Sindaco Gubetti: “Proseguiremo in iniziative analoghe in tutto il territorio”

“Dopo l’incontro di Cerenova, nei giorni scorsi presso il Centro Polivalente di Largo Giordano a Valcanneto, si è tenuto il secondo appuntamento pubblico con i cittadini sul tema della sicurezza. Un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione fortemente voluta dalla nostra Amministrazione insieme alle Forze dell’Ordine del nostro territorio e che vogliamo man mano portare in tutte le altre Frazioni per garantire maggiore sicurezza e serenità alla collettività”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine dell’incontro pubblico svoltosi a Valcanneto, al quale hanno preso parte anche Assessori e diversi Consiglieri comunali e Delegati.

“La sicurezza è un argomento che interessa tutti da vicino, in maniera diretta – ha detto il Sindaco Gubetti – proprio per questo, in accordo con le Forze dell’Ordine abbiamo promosso questo incontro. Con i Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale c’è un rapporto di collaborazione molto importante: da Sindaco ho sempre trovato in loro massima disponibilità. L’incontro è stata anche occasione per approfondire svariati temi con le autorità, impegnate su svariati fronti e che negli ultimi mesi hanno fortemente intensificato i controlli nella nostra città ed in particolar modo nelle Frazioni. Per questo ci tengo a ringraziarle, ed in particolar modo l’Ispettore di Polizia Fiorenzo Somma, il Capitano Mattia Bologna, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia e la Comandante della Polizia Locale di Cerveteri Cinzia Luchetti, che con immediatezza hanno dato la loro disponibilità a partecipare agli incontri di Cerenova e Valcanneto e a collaborare anche in ulteriori incontri analoghi a questo”.